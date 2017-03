Thiene, spinelli nelle mutande e fumo dal finestrino: fermati tre 21enni

Il fumo è uscito dal finestrino e ha "investito" un agente di polizia locale. A Thiene in via Corner, la polizia locale sabato sera ha intimato l'alt ad una Alfa Romeo e una volta chiesti i documenti la prima "risposta" è stata piuttosto singolare.



Si è propagato un fortissimo odore di cannabinoidi e il conducente insieme ai due trasportati, tutti 21enni di Schio, sono stati sottoposti a perquisizione.



Rinvenuti cinque spinelli pronti all'uso, tre grinder e due bustine di marijuana del peso complessivo di g. 5,00, che i giovani occultavano nelle mutande.

Tutti e tre sono stati segnalati alla Prefettura di Vicenza come assuntori di sostanze stupefacenti e al conducente, già segnalato in precedenza sempre per uso di stupefacenti, è stata ritirata la patente di guida.