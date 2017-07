Thiene, pizzicato con la droga nascosta nell'intimo

Non è bastato a I.O.D., nigeriano classe '94, nascondere la droga nelle mutande: la perquisizione dei carabinieri di Thiene è stata sufficientemente accurata da far saltar fuori 4 involucri di cocaina pari a 3 grammi e 20 involucri di eroina pari a 5 grammi.

Il giovane, già conosciuto alle forze dell'ordine e domiciliato nel Torinese ma di fatto senza fissa dimora, è stato fermato per un controllo dai militari dell'Arma in via Trieste a Thiene durante un servizio di pattuglia alle 12 di giovedì.

Dopo aver rinvenuto la merce, i carabinieri hanno arrestato il nigeriano in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'uomo è stato portato in carcere a Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria.