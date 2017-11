Thiene, spaccata alla profumeria: 40mila euro di danni

Tre minuti e mezzo. Tanto è durata l'azione di una banda di malviventi che la scorsa notte alle 3:35 hanno spaccato la vetrina della profumeria Glamour di Thiene, in via Valsugana per fare razzia di profumi.

I ladri, dopo aver sfondato la vetrina con una monovolume dotata di gancio da traino, si sono introdotti nel negozio e hanno preso le confezioni di profumo più costose, preparate dal negozio per il Natale. I danni della spaccata ammontano a 40mila euro mentre il bottino, non ancora quantificato, è di decine di migliaia di euro.

La merce rubata è stata messa in un grande vaso da giardinaggio di plastica presente all'interno dell'esercizio commerciale che poi hanno lasciato all'esterno dopo averne svuotato il contenuto in auto. La Civis è arrivata fulmineamente sul posto ma i ladri erano già fuggiti.

Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Thiene attraverso la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza e ascoltando le testimonianze dei residenti. Una delle ipotesi è quella del colpo su commissione, visto che i malviventi hanno fatto razzia solo dei profumi più costosi.