Thiene, rubano estintore e lo svuotano nel parcheggio: identificati 7 adolescenti

Hanno prelevato un estintore e svuotato il contenuto all'interno del parcheggio sottorraneo "Nova Thiene", dove era appeso al muro. Il fatto è successo lo scorso gennaio a Thiene e le immagini dell'impianto di videosorveglianza hanno permesso di ricondurre l'evento ad un gruppo di 7 adolescenti, 4 maschi e 3 femmine. Trattandosi di elementi giovanissimi, pertanto non noti alla Polizia Locale, sono state distribuite le loro immagini agli agenti in servizio esterno. Circa 15 giorni fa, alcuni di loro sono stati riconosciuti da una pattuglia dei vigili mentre erano fermi nei nei pressi del Teatro Comunale.

In seguito tutti e 7 i giovani coinvolti nel danneggiamento sono stati identificati e, messi di fronte alle loro responsabilità, ammettendo quanto successo, descrivendo però che solo due di loro erano gli autori materiali del gesto vandalico. I Minorenni, tutti con meno di 14 anni e come tali penalmente non perseguibili, sono stati sentiti presso il Comando della Polizia Locale alla presenza dei genitori, dove si dichiaravano disponibili a risarcire l'Amministrazione Comunale delle spese sostenute per il ripristino dell'estintore e per la pulizia dei luoghi. I genitori, preso atto del comportamento dei loro figli, hanno collaborato ed hanno provveduto a redarguirli, adottando provvedimenti di carattere familiare.