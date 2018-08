Ruba un auto e gira con un coltello: 21enne arrestato e rilasciato

I carabinieri di Thiene hanno arrestato il il 21enne moldavo senza fissa dimora Alexei Garaba, in passato residente in provincia, per furto di auto e porto abusivo di coltello. Alle 21:40 di venerdì i militari sono intervenuti in via Trentino a Thiene dove era appena avvenuto il furto di una Fiat Punto parcheggiata con le chiavi a bordo all’interno del garage della vittima.

I carabinieri, avvisati dallo stesso proprietario, hanno fermato il malfattore in via Vanzetti di Thiene. Il giovane, che ha ammesso le proprie responsabilità, è stato trovato in possesso anche di un coltello a serramanico il cui porto è vietato senza giustificato motivo e che è stato sequestrato.

L’arrestato, sabato mattina, in seguito del rito direttissimo cui è stato ammesso, è stato condannato ad 1 anno, 4 mesi e 10 giorni di reclusione - pena sospesa – per furto aggravato e per il porto dell’arma da taglio.