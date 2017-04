Thiene, rapinatore incastrato dalla felpa: condannato a 4 anni e 8 mesi

Quattro anni e otto mesi. Ė questa la sentenza che venerdì il tribunale di Vicenza ha emesso nei confronti di N.F., trentenne di Villaverla, pregiudicato, che il 18 settembre del 2016 aveva partecipato a una rapina a mano armata ai danni della sala giochi “Golden Shot” di via del Corso a Zanè.

All’interno del locale era presente una cameriera che si è vista un uomo con in mano una pistola e con il viso coperto da un casco. Sotto la minaccia dell’arma, la dipendente si fece da parte e il malvivente prese direttamente dalla cassa 1.900 euro in contanti. Ad aspettarlo, fuori dal posto a fare il "palo", il trentenne, anche lui con il volto travisato da un casco ma con una felpa inconfondibile.

Grazie alle telecamere di sorveglianza l’uomo è stato riconosciuto e incastrato da quel capo di abbigliamento trovato successivamente nella sua casa dopo una perquisizione. Per lui è scattata la condanna per rapina in concorso, aggravata dal fatto che è stata commessa da un recidivo.

Ancora sconosciuto il complice mentre la felpa galeotta è stata requisita come da disposizione dell’autorità giudiziaria.