Thiene, si ferisce durante il colpo: denunciato grazie al dna

È stato denunciato dai carabinieri di Thiene per, in Italia senza fissa dimora ma con regolare permesso di soggiorno, già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio.

Verso le 3.30 di giovedì dopo aver praticato un foro del diametro di 20 centimetri circa nella vetrina espositiva della gioielleria “Stella” di Thiene in corso Garibaldi aveva asportato orologi e preziosi vari per un valore complessivo di euro 5.500, ferendosi ad un braccio.

Le tracce papillari ed ematiche, repertate in sede di sopralluogo e successivamente sottoposte ad accertamenti presso il polo di dattiloscopia giudiziaria del Comando Provinciale Carabinieri di Verona, hanno consentito di raccogliere inconfutabili elementi a carico del marocchino.