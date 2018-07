Picchia a sangue la compagna e minaccia i carabinieri: arrestato 31enne

Il silenzio della sera squarciato dalle grida di una donna e l'allarme lanciato da un cittadino ai carabinieri della compagnia di Thiene. All'arrivo i militari dell'Arma hanno trovato una donna di 25 anni gravemente ferita che si è precipitata verso di loro chiedendo aiuto. L'ennesimo caso di violenza famigliare è successo nella serata di giovedì a Thiene, protagonista N.D., un operaio bosniaco di 31 anni residente in città, che è stato arrestato per violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale.

La centrale operativa dell'Arma verso le ore 20, ha ricevuto la richiesta di intervento. L’uomo, alla vista dei carabinieri, ha dato ulteriormente in escandescenza, gridando e minacciando i militari che hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato. La 25enne è stata invece immediatamente trasportata presso l’ospedale di Santorso, dove si trova ancora ricoverata in prognosi riservata, non in pericolo di vita.Il Pubblico Ministero di turno ha disposto la sottoposizione dell’uomo al regime degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.