Thiene, per San Valentino tornano gli "artisti maledetti"

Nella notte tra lunedì e martedì, alle ore 02.40 circa, tre "artisti maledetti" hanno voluto abbellire, con la loro arte, la fontana di Piazza Chilesotti a Thiene.



Alla base c'erano tre quadri firmati, più di cinquanta rose rosse in tessuto ed il "Manifesto del Barbonismo maledetto" incorniciato. Molte le persone che passeggiando per il centro thienese si sono fermate a guardare e a leggere quanto posizionato. Circa due anni fa un altro "artista maledetto" aveva lasciato un quadro alla base delle colonne poste in Piazza Scalcerle.