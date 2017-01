Thiene, passeggiata a sei zampe: per dire no all'ordinanza comunale

Domenica si terrà a Thiene la "Passeggiata a sei zampe" promossa dall'associazione O.s.a. (Ordine sociale Alto Vicentino) Il ritrovo sarà alle 15 davanti alla piazza del Municipio. Iniziativa nata per manifestare la contrarietà contro l'ordinanza del Comune di Thiene relativa a diritti e doveri di animali e loro conduttori.

"È importante esserci - spiega Enrico Santini, portavoce di Osa - alla luce anche delle recenti dichiarazioni fatte dal vicesindaco Samperi, che su Facebook ha voluto inquadrare solo politicamente la nostra protesta. Una protesta che nasce dalla richiesta degli stessi proprietari di modificare alcuni punti dell'ordinanza in quanto ritenuti offensivi e controproducenti per il bene dell'animale, e che verrá presentata in tutti i suoi punti all'amministrazione dopo la raccolta firme che avverrà durante la manifestazione".

"Ricordiamo a chi volesse partecipare di portare la museruola in quanto obbligatoria, guinzaglio e sacchetto per le deiezioni solide dell'animale, nonchè bottiglietta d'acqua per quelle liquide. Per chi non avesse la museruola, sacchetti o bottigliette d'acqua, O.s.a. ne mette alcune a disposizione dei partecipanti. È importante esserci - conclude Enrico Santini - per far sentire il dissenso pubblico a questa amministrazione, contro un'ordinanza assurda e lesiva ai nostri amici pelosetti".