Tragedia in città: marito e moglie muoiono a pochi giorni di distanza

Una tragedia che ha lasciato senza parole la città di Thiene. Enzo Peron, 63enne parrucchiere molto stimato in paese e la moglie Tiziana Caretta di 62 anni sono morti a soli tre giorni di distanza l'una dall'altro. L'uomo, malato da tempo, è spirato lo scorso venerdì all'ospedale cittadino dopo il precipitare delle sue condizioni di salute.

Tiziana, che si trovava al capezzale del marito, è stata colta da un malore improvviso che non le ha lasciato scampo: la donna è morta nella mattinata di lunedì. La coppia era molto conosciuta e gestiva il negozio di parrucchieri Non solo l’uomo” in via Piave a Thiene. Enzo e Tiziana lasciano l'unico figlio Matteo che ha proseguito l'attività di famiglia con il suo negozio di barbiere in piazza Montello.