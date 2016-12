Thiene, parchi giochi vietati ai cani: l'Enpa grida vergogna

Animali fuori dai parchi attrezzati: recita così la nuova normativa introdotta dal Comune di Thiene. Una questione che ha origine lo scorso ottobre quando nel comune Vicentino era stato introdotto il divieto assoluto di accesso ai cani nei parchi. La normativa regionale però lo impediva e, dopo che l'Enpa aveva minacciato di ricorrere al Tar, il Comune si era ravveduto.

È stato infatti stilato un nuovo regolamento che permette l'accesso ai cani in tutte le circa 100 aree verdi della città, ad eccezione di 22 parchi con giochi. Non solo, è stato infatti stilato una sorta di vademecum per i proprietari dei pelosi che prevede la rimozione delle deiezioni solide, la pulizia di quelle liquide con l'utilizzo di una bottiglietta di acqua per diluire la pipì e l'intervento nel caso in cui il proprio cane manifesti l'intenzione di lordare il suolo pubblico.

L'animale non deve vagare liberamente ma essere legato ad un guinzaglio in più, il proprietario, deve portare con sè una museruola da applicare al cane nel caso in cui ci sia il rischio di incolumità pubblica di persone o animali.

Regolamento che non è stato certo ben accolto dall'Enpa che attraverso la propria pagina Facebook ha guidato vergogna: "Eravamo presenti ad una commissione e a un Consiglio senza diritto di parola. Se avessi potuto intervenire certi consiglieri si sarebbero vergognati delle loro eresie. Nessuna delle nostre proposte è stata accolta praticamente. E solo gli stolti credono che sia stata fatta questa ordinanza per consentire accesso ai parchi ai cani. Praticamente sono tutti vietati, l'elenco è infinito. Non mi faccio dare della fanatica certo da chi, pubblicamente, questa estate, ha scritto che avrebbe messo una giostrina in villa Fabris così i cani non sarebbero potuti entrare neppure lì. Il fanatico chi è?"