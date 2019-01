Sacerdote muore dopo lo schianto in auto: il cordoglio della città

Una morte che ha lasciato sbigottita tutta la comunità thienese. Don Renzo Dalla Vecchia, sacerdote 74enne e già direttore del Cfp del patronato San Gaetano di Thiene è morto domenica mattina all'ospedale di Santorso dopo essere stato trasportato dal San Bortolo in seguito alle conseguenze di un incidente stradale che lo ha visto coinvolto il giorno 27 dicembre dello scorso anno.

L'auto sulla quale viaggiava Don Renzo, una Fiat Bravo, si è scontrata frontalmente in viale Trento, all'altezza del distributore Esso, con una Suzuki Gran Vitara condotta da G.L. di 85 anni, residente in città. Sulle prime sembrava quest'ultimo ad avere avuto la peggio mentre il sacerdote, ricoverato in grave condizioni al San Bortolo, aveva ripreso conoscenza.

La situazione è però precipitata dopo qualche giorno e il religioso è stato trasferito nel reparto rianimazione in stato di coma dal quale non si è più risvegliato. Tutta la città è unita nel momento di dolore della comunità dei padri Giuseppini di San Leonardo Murialdo , già duramente colpita dalla morte improvvisa di don Attilio Sasso, avvenuta lo scorso novembre.