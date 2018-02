Thiene, 76enne colpito da un bancale in ditta: è gravissimo

Gravissimo incidente sul lavoro mercoledì pomeriggio verso le 14 nell'azienda Meneghello Otello Sas di via dei Pini a Thiene, azienda di impianti idraulici e lattoneria. Per cause ancora da stabilire il titolare 76enne è stato travolto da un bancale e ricoverato d'urgenza all'ospedale di Santorso.

A causa delle preoccupanti ferite l'anziano è stato intubato e trasferito al San Bortolo dove si trova in rianimazione.