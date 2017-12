Thiene, Jackpot sfiorato al Superenalotto: schedina da 19mila euro

Vincita sfiorata per un soffio nel vicentino. Il Jackpot, come riporta Agipronews, è stato mancato solo per numero in una tabaccheria di viale Ungheria 52 a Thiene. Il vincitore, con il 5 messo a segno si è portato a casa "solo" 19.310,99.

Il Veneto è stato ancora protagonista nel concorso del 23 dicembre del SuperEnalotto con una tripletta di 5. Oltre a Thine, una vincita è stata realizzata a Bovolenta, in provincia di Padova, presso il Caffè Commercio di Piazza Accademia, 22 e l'altra a Venezia, presso il Tabacchi di via Don Tosatto 22, in località Zelarino.

Il Jackpot, nel frattempo, va sempre più su e raggiunge i 77,2 milioni di euro. In Veneto sono stati due i centri del 2017: 94 milioni a Mestrino (Padova) il 25 febbraio e 77,7 milioni a Caorle (Venezia) l’1 agosto scorso.