Thiene, insospettabile danneggia auto in sosta: incastrato dalle telecamere

Il fatto è avvenuto sabato 28 aprile 2018, ma la parte offesa si è recata il successivo 02 maggio 2018 presso il Comando di Polizia Locale Nordest Vicentino per denunciare il danno. A.D. 40enne di Carrè, alle ore 11:30 circa ha parcheggiato la propria Audi nel parcheggio "Bosco dei Preti", allontanandosi per alcune commissioni. Ritornando a prelevare il veicolo si è accorto che ignoti, utilizzando un oggetto acuminato, avevano rigato l'autovettura sulla portiera lato guida.

Gli agenti dell'ufficio polizia giudiziaria del comando thienese si sono quindi messi all'opera visionando le telecamere e i varchi cittadini e compiendo accertamenti presso le banche dati fino ad individuare il soggetto responsabile.

L'autore del danno, è stato identificato in GS, 53enne, un insospettabile residente nel thienese che è stato convocato presso il Comando Polizia di Thiene dove, messo davanti agli addebiti, supportati dai numerosi riscontri investigativi emersi, non poteva far altro che ammettere i fatti contestati

Il 53enne si è giustificato dicendo di avere visto una presunta manovra imprudente da parte del danneggiato e di avere compiuto il gesto nell'impeto della rabbiia: "Mi si è chiusa la vena !! ho sbagliato e chiedo scusa", ha dicharato l'uomo che ora dovrà risponde del gesto e procedere con il risarcimento del danno cagionato.