Thiene, incidente auto-bici in rotatoria: ciclista in ospedale e traffico in tilt

Alle 7:45 di giovedì L.C. un 47enne di Schio alla guida di una Mercedes stava percorrendo la bretella Schio-Thiene con direzione Thiene: giunto all'altezza della rotatoria con via Cappuccini non si avvedeva, probabilmente abbagliato dal sole, di una bicicletta guidata da E.M. 52enne di Zugliano che stava percorrendo la rotatoria.

A seguito del sinistro il ciclista rovinava sull'asfalto, venendo trasportato da ambulanza 118 al pronto soccorso di Santorso in codice verde. Illeso il conducente dell'autovettura. Ingenti rallentamenti del traffico in tutta la zona, nevralgica per il traffico dell'alto vicentino.

Rilievi e regolazione del traffico a cura di tre pattuglie della Polizia Locale Nordest Vicentino che riuscivano a ristabilire la regolare circolazione già alle 09.