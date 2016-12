Thiene, guida senza patente nè assicurazione: "Non ho passato l'esame e sono senza soldi"

Giovedì mattina, intorno alle 7, M.G., 36enne di Venezia, è stato fermato dagli agenti della locale per un normale controllo sulla circolazione in via Santo.

L'uomo, alla guida di una Lancia Y, è risultato essere sprovvisto della patente di guida in quanto gli era stata revocata nel 2013. Ma non è tutto, anche il mezzo era fuori regola in quanto sprovvisto di assicurazione.

Il 36enne è stato quindi sanzionato e, alla contestazione delle due violazioni, ha dichiarato di non essere risucito a superare l'esame di teoria e di non avere i soldi per pagare l'assicurazione.