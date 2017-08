Thiene, gli chiedono i documenti e aggredisce i carabinieri

Lunedì notte, circa alle 3, a Thiene in Via Dante, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Thiene, durante un servizio di pattuglia mirato a salvaguardare l’ordine e la sicurezza della zona cittadina, incontravano un cittadino di origine albanese, poi risultato essere A.M., 47enne di fatto domiciliato in Torrebelvicino, regolare sul territorio nazionale, il quale, alla richiesta dei militari operanti di esibire i propri documenti d’identità, non esitava a scagliarsi contro di loro con calci, pugni e minacce, allo scopo di sottrarsi ai controlli. Fortunatamente l'uomo veniva bloccato nell’immediatezza senza che nessuno riportasse ferite.

A.M. è stato quindi arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, trattenuto presso le camere di sicurezza dell caserma, in attesa del rito direttissimo.