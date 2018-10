In manette ladro di bici recidivo: la "trappola" della polizia locale

Lo hanno aspettato al varco con un'operazione pianficiata. Mercoledì mattina gli agenti in borghese della polizia locale Nordest Vicentino hanno messo le manette a Mageljas Mirel, 28enne bosniaco residente a Sarcedo.

Il giovane, già arrestato a maggio per aver rubato delle bici davanti al centro commerciale Carrefour, è stato colto in flagrante dal personale di polizia. Uno degli agenti in borghese lo ha visto avvicinarsi alla rastelliera delle biciclette davanti alla stazione dei treni di Thiene mentre l'altro lo teneva d'occhio senza farsi vedere. Quanto, verso le 10, il 38enne si è messo a tagliare la catena di una bici, i vigili sono intervenuti arrestando il bosniaco.