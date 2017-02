Thiene, Francesco Matteo Mocellin lascia il comando della Guardia di Finanza

Saluto di commiato per il comandante della Guardia di Finanza di Thiene: presso la sala consiliare il Sindaco di Thiene Giovanni Battista Casarotto alla presenza di alcuni membri della giunta comunale thienese, ha salutato il Luogotenente Francesco Matteo Mocellin, che lascia il Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Thiene per andare in pensione dopo 35 anni.

Il Luogotenente Mocellin si è arruolato nel Corpo nel 1983; nel corso della sua brillante carriera è stato sempre impiegato in attività operativa: al termine del corso di formazione è stato assegnato al Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Milano; successivamente ha prestato servizio presso il Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Venezia, presso la Tenenza di Castelfranco Veneto fino a raggiungere, nel 2001, la Tenenza di Thiene, della quale è stato nominato Comandante nel 2011.

Nel corso del commiato il Luogotenente Mocellin, visibilmente emozionato, ha salutato e ringraziato i Superiori, le Autorità Civili e Militari ed i colleghi presenti, dicendosi orgoglioso del servizio svolto per la comunità, in un clima di leale collaborazione con le Istituzioni locali.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Colonnello t.ST Crescenzo Sciaraffa, ha ringraziato Mocellin per l’impegno, la professionalità e l’entusiasmo profusi nel delicato incarico ricoperto durante i lunghi anni trascorsi nel Corpo, evidenziando i brillanti risultati raggiunti dalla Tenenza nella tutela dell’economia legale in un territorio fortemente industrializzato.

Il Sindaco di Thiene, nel manifestare la gratitudine propria e della cittadinanza, ha espresso parole di riconoscenza verso il Lgt. Mocellin per l’impegno profuso a favore della comunità thienese.