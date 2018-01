Thiene: folle corsa in auto, drogato e senza assicurazione

Hanno rischiato grosso gli agenti del consorzio di polizia locale Nordest vicentino che, l'altro pomeriggio, hanno bloccato la folle corsa di un uomo che guidava a folle velocità sotto l'effetto di stupefacenti.

L'intervento

La pattuglia interveniva, circa alle 16-50, in via Prà Novei del comune di Thiene per verificare una segnalazione, pervenuta da privato cittadino, circa la presenza di un'autovettura in sosta all'interno della quale vi era una persona che osservava le abitazioni vicine con fare sospetto.

Gli agenti di polizia locale, individuata l'auto, si avvicinavano alla stessa al fine di procedere con il controllo del conducente ma questi, anzichè consegnare i documenti, ingranava la marcia e si dava alla fuga allontanandosi a forte velocità verso sud. Seguita dalla pattuglia, l'autovettura percorreva ad alta velocità via Prà Novei per poi immettersi su via Rozzampia non rispettando il segnale di STOP.

Giunta nel centro abitato di Rozzampia, sempre procedendo a velocità molto elevata ed in corrispondenza di curva a sinistra, il conducente dell'auto accortosi che in senso contrario di marcia stava giungendo in supporto altra pattuglia, al fine di garantirsi la fuga e l'impunità si spostava sulla sua sinistra invadendo l'opposto senso di marcia, costringendo l'agente alla guida dell'auto di servizio con azionati sirena e lampeggianti, ad effettuare una repentina sterzata a destra per evitare uno schianto frontale ma speronando ugualmente l'auto di servizio.

Il veicolo proseguiva la sua corsa e veniva trovato poco dopo in un fondo agricolo in via Verlata mentre il conducente si era dato alla fuga nei vicini campi. Gli agenti di polizia locale effettuavano perlustrazione in zona trovando il soggetto nascosto dietro ad un albero a poche decine di metri dal veicolo.

Il fermo

L'uomo, identificato in A.B., 38enne di nazionalità italiana residente a Fara Vicentino, risultava circolare con il veicolo non coperto da assicurazione di responsabilità civile verso terzi ed inoltre, il veicolo stesso, risultava essere sottoposto a sequestro amministrativo conseguentemente ad altra sanzione per guida senza copertura assicurativa contestata al medesimo una quindicina di giorni fa. Il conducente veniva accompagnato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Santorso e sottoposto ad accertamenti a seguito dei quali risultava positivo all'uso di sostanze stupefacenti.

Per quanto sopra A.B. veniva denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per guida in stato di alterazione psicofisica per assunzione di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento nonchè sanzionato per non essersi fermato all'alt, per non aver rispettato la segnaletica stradale installata lungo le strade dallo stesso percorse, per la velocità pericolosa e circolazione contromano. L'autovettura veniva sottoposta a sequestro amministrativo per confisca e rimossa con carro attrezzi con custodia in depositeria autorizzata.

Chiaramente la sua patente di guida veniva ritirata ai fini della sospensione e successiva revoca.