Finto carabiniere truffa anziana per 1200 euro: la denuncia sui social

Non si ferma la squallida attività dei malviventi che approfittano delle persone anziane. L'ultimo caso è avvenuto martedì a Thiene ai danni di una 94enne ed è stato denunciato da Elena Bertorelli della "Casa del Consumatore" che sul suo profilo Facebook ha messo in guardia con un video: "Attenzione, ci sono delle truffe in corso che stanno interessando tutto il vicentino".

Il trucco è quello collaudato del “falso carabiniere” che questa volta si è fatto consegnare dall'anziana 1200 euro in contanti spacciandosi per un militare dell'arma. La signora ha ricevuto a casa una telefonata da un individuo senza scrupoli. Il malvivente le ha comunicato che il figlio (ha fatto nome e cognome) era in stato di fermo in caserma a Lavarone per aver investito delle persone e che poteva essere rilasciato dietro pagamento di una cauzione di 3mila euro.

La signora, in stato di agitazione, ha risposto al truffutore di avere in casa solo 1000 euro "Bastano, passiamo a casa sua a ritirarli". Cosa che è puntualmente avvenuta: un uomo si è presentato dopo pochi minuti, in abiti borghesi, a casa dell'anziana portando via i soldi. Solo successivamente la 94enne, insospettita, ha chiamato il figlio che ha denunciato il fatto ai carabinieri.