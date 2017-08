Thiene, fermato con una bici rubata, si firma "Allah u Akbar"

Preso con una bici rubata a un pensionato, sigla il verbale della denuncia scrivendo, sopra la sua firma, la scritta in arabo "Allah u Akbar" e, per farla meglio comprendere alla polizia locale, in uno di essi ha scritto in italiano "DIO GRANDE". Il fatto è avvenuto al comando della polizia locale di Thiene, l'altro giorno. L'uomo è R.E.C., 40enne di nazionalità marocchina residente nella cittadina.



Non è stato l'unico intrevento degli agenti legato ai furti di bici.