Thiene, fermati 12 africani compressi dentro un furgone

Viaggiavano in 12 anzichè in 9 in un furgone Ford bianco lungo via Vanzetti a Thiene. I vetri erano appannati e all'interno del veicolo si potevano scorgere molti individui compressi tra loro. Ma alle 9.45 una pattuglia della polizia locale li ha fermati accertando che a bordo erano presenti due persone in più. Il furgone, inoltre, non era stato sottoposto a revisione. E' scattata una multa da 210 euro.



Il conducente, di nazionalità ghanese e neo-patentato, si è giustificato con gli agenti dicendo che il furgone è di proprietà del Pastore della propria confessione religiosa e che stava trasportando i fedeli ad una Funzione.