Thiene, allarme bomba al kebab: valigetta fatta brillare

Forze dell'ordine in allerta e paura dei residenti per una valigetta nera lasciata davanti al kebab King di via Carlo del Prete a Thiene, proprio di fronte alla caserma della Guardia di Finanza.

L'allarme bomba è iniziato ieri pomeriggio verso il e17 quando il pakistano titolare del negozio che, aprendo l'attività, ha trovato la 24ore sospetta appoggiata alla porta d'ingresso.

L'uomo ha pensato subito a un possibile attentato ed è corso ad avvertire i vicini finanzieri che sono intervenuti assieme ai carabieri transennando la strada per ben quattro ore, fino all'arrivo degli artificieri. La valigetta è stata fatta brillare verso le 21 ed è risultata vuota.

La Guardia di Finanza sta conducendo le indagini, anche con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza, per individuare il responsabile e capire se si tratto di un bravata - che comunque potrebbe costare all'autore una denuncia per procurato allarme - oppure di un segnale intimidatorio nei confronti del pakistano titolare del kebab.