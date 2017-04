Thiene, ex spacciatore su scooter sequestrato e senza documenti: maxi multa

Girava su uno scooter, sequestrato da Equitalia, senza documenti, patente, assicurazione e revisione. La polizia locale ha comminato a un tunisino 34enne una maxi ammenda di 7.320 euro mentre il 29enne che gli ha affidato il mezzo dovrà pagarne 389 per "incauto affidamento di veicoli a persona senza patente".



Il fatto è avvenuto lunedì pomeriggio, in corso Garibaldi a Thiene, quando la pattuglia ha notato passare il motorino, già più volte segnalato dai Targa System. In sella c'era un volto noto, arrestato dagli stessi agenti nel luglio del del 2015 con 25 grammi di cocaina e 26 di hashish. E' scattato quindi il controllo e la conseguente raffica di sanzioni.