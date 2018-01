Thiene, evaso dai domiciliari crea caos in discoteca: arrestato 22enne

Condannato per furto, era finito ai domiciliari ma non solo non ha rispettato l'obbligo. Un 22enne thienese, originario dall'Est Europa la notte dell'Epifania ha voluto strafare. Il giovane si è recato in una discoteca dell'Alto Vicentino e ha iniziato a insultare e disturbare i clienti del locale.

Nei giorni scorsi i poliziotti della divisione anticrimine della questura di Vicenza lo hanno quindi arrestato e, dopo gli opportuni accertamenti, il giovane è stato portato al carcere di San Pio X.