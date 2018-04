Thiene, dramma della solitudine: uomo trovato morto in casa

Viveva in solitudine nella sua casa di via Friuli a Thiene G.N., 54enne di origine inglese che ieri sera verso le 19 è stato trovato morto all'interno del suo appartamento. I carabinieri sono stati allertati da un amico dell'uomo che lo cercava invano fin dal pomeriggio, trovando il telefono che suonava a vuoto. Dopo aver suonato ripetutamente il campanello, il conoscente ha chiamato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per l'apertura della porta e il Suem. Secondo i primi accertamenti l'inglese sarebbe morto per cause naturali in quanto soffriva di crisi epilettiche e, durante un attacco, avrebbe battuto la testa su un mobile. Una caduta fatale che avrebbe provocato il decesso. Sul caso la procura ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia.