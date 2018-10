Distruggono i documenti per evitare i controlli: denunciati due imprenditori

Non gli è servito distruggere e occultare le scritture contabili, anzi ha aggravato la loro situazione di presunti evasori totali. Per due imprentiori è scattata la denuncia penale per aver occultato e/o distrutto e comunque sottratto all’ispezione, documentazione fiscale della quale era obbligatoria la conservazione. Dopo l'indagine delle fiamme gialle è scattato anche sequestro preventivo di 50mila euro in depositi finanziari nella disponibilità di P.L., imprenditore 47enne di Conegliano e di F.F., 64enne thienese, rispettivamente già amministratore ed attuale legale rappresentante di una società a responsabilità limitata.

Il provvedimento è l’epilogo di una più complessa operazione di polizia economico-finanziaria avviata mediante un controllo di natura amministrativa della guardia di finanza di Thiene sulla base di gravi indizi di violazione alle norme tributarie emerse, mediante l’analisi degli alert di rischio derivanti dalle interrogazioni alle banche dati in uso al Corpo, sul conto della S.r.l. facente capo a P.L. e F.F.

L’attività investigativa ha permesso di constatare che i due imprenditori, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per un importo ricostruito di circa 50mila euro, oltre a non aver presentato le previste dichiarazioni annuali per tre periodi d’imposta consecutivi, non avevano esibito, nel corso dell’attività ispettiva, le scritture contabili la cui istituzione e conservazione è obbligatoria. La ricostruzione del volume d’affari è stata eseguita, da parte dei Finanzieri, in via alternativa attraverso l’incrocio degli elementi emergenti dalle banche dati e di quelli dei controlli incrociati eseguiti nei confronti di diversi clienti.