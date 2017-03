Thiene, denuncia finto hackeraggio a scuola : nei guai una mamma

"So chi entra nel registro elettronico da più di un anno". Così una 46 residente sull'altopiano di Asiago e madre di uno studente dell'istituto tecnico Chilesotti di Thiene ha denunciato il fatto a un'insegnante di suo figlio. Peccato che, come riporta la stampa locale, avesse inventato tutto e adesso rischia una denuncia per procurato allarme. I motivi del gesto non si conoscono.Forse l'invenzione è dovuta al fatto che la signora intendeva difendere il figlio che a scuola non andava troppo bene.

Fatto sta che quell'uscita è finita in Procura e potrebbe costarle caro. La 46enne, ai primi di febbraio ha infatti lanciato un allarme infondato tanto che il dirigente scolastico si è rivolto ai carabinieri di Thiene. Secondo la versione della mamma, un ragazzo si era messo a fare il pirata informatico e da più di un anno entrava nel registro elettronico per leggere i dati sensibili degli studenti, compresi i voti con la possibilità di modificarli. Alla fine la signora ha confessato all'Arma di essersi inventata tuto.