Pizzicato con qualche canna la settimana prima, si fa trovare con 20 grammi di marijuana nelle mutande

Non gli era bastato farsi fermare mentre fumava una canna per essere più prodente. Questa volta un 21enne, K.M., dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio davanti al tribunale.

Il controllo

Una pattuglia della polizia locale in transito in viale Bassani, notava che da una corriera stava scendendo un giovane noto poichè nella serata di giovedì scorso, sul retro delle scuole Ferrarin, era stato trovato in possesso di 4 grammi di marijuana, motivo per il quale era stato segnalato alla Prefettura.

Alla vista degli agenti, il giovane gettava uno spinello. Si decideva allora di approfondire il controllo e, a richiesta, il ragazzo residente a Thiene, estraeva dalle parti intime un involucro contenente 19grammi di marijuana. Per tale motivo veniva denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.