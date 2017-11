Thiene, Halloween da sballo: 20enni trovati con un bong

Martedì scorso alle 22:00, in occasione dei festeggiamenti per la notte di "Halloween", la polizia locale Nordest ha controllato a tappeto le aree cittadine dove i residenti avevano segnalato ripetutamente situazioni sospette. Gli agenti, con l'ausilio del pastore tedesco "Rocky", hanno fermato due 20enni di Schio in via Kennedy, trovati mentre stavano fumando una "canna".

Nell'auto di proprietà di uno dei due sono stati rinvenuti circa 8 grammi di “erba” e, all'interno di uno zaino anche il cosiddetto “bong”. I ragazzi non si limitavano a fumare attraverso le consuete “canne”, ma utilizzavano questa pipa ad acqua che offre un maggiore “sballo”. Il tutto è stato sequestrato ed i due maggiorenni segnalati alla Prefettura.