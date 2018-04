Thiene, ciclista investito: pirata incastrato dalle telecamere

È fuggito dopo aver investito con il furgone un ciclista 64enne che, a causa della caduta, si è rotto il setto nasale. L'incidente è avvenuto alle 11:30 di lunedì in via Marconi a Thiene e, secondo le ricostruzioni dei carabinieri, il mezzo ha solo rallentato dopo la rovinosa caduta del ciclista per poi scomparire di gran corsa.

I carabinieri, dopo aver raccolto le testimonianze di altre automobilisti presenti che hanno descritto il furgone, hanno analizzato le immagini dei varchi elettronici presenti in zona e ieri hanno individuato il proprietario. Il mezzo è risultato intestato a un'azienda di Montecchio Maggiore che ora dovrà fornire alle forze dell'ordine le generalità del conducente al quale spetta una denuncia per omissione di soccorso.