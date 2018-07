Thiene, a folle velocità in mezzo alla movida: multato 29enne

L'inizio dell'inseguimento

Una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino, impegnata a Thiene nel controllo del territorio nelle vie adiacenti al centro storico, intimava l'alt ad una VW Polo in quanto percorreva la rotatoria tra le vie Bassani e via Monte Grappa ad alta velocità e derapando vistosamente, con a bordo uomini.

Un automobilista che circolava all'interno della rotatoria rallentava vistosamente al fine di far fermare la VW polo consentendo nel frattempo agli agenti di affiancare l'auto, circolanti con direzione di marcia opposte, e intimare l'alt al conducente che, inizialmenta accennava a fermarsi per poi ripartire e lanciarsi a forte velocità nel tentativo di seminare la pattuglia della polizia locale con direzione di marcia verso il centro storico di Thiene gremito di persone visto l'orario pre-serale.

Irruzione in centro

Il conducente della VW Polo proseguiva la marcia a velocità sostenuta commettendo varie gravi infrazioni, fra cui il circolare a velocità pericolosa. Giunto all'altezza del municipio di Thiene, imboccava sempre a velocità molto alta l'area pedonale con direzione di marcia verso via Trento.

La pattuglia di Polizia Locale visto il considerevole numero di persone presenti in centro storico accedeva all'area pedonale con i dispositivi di illuminazione e acustici in funzione al fine di allertare le persone sul reale pericolo in essere, facendo distanziare la VW Polo. Lo spericolato autista percorreva Corso Garibaldi arrivando fino a Piazza Scalcerle dove parcheggiava l'auto e, con il passeggero si davano alla fuga.

Rintracciati

Nel frattempo la pattuglia raggiungeva il veicolo e, dopo breve ricerca in zona e con la collaborazione delle persone, trovava il conducente ed il passeggero della VW Polo. Nella circostanza gli agenti procedevano alla contestazione delle numerose violazioni alla persona dichiaratasi conducente del veicolo, identificato in R.M, 29enne residente in comune limitrofo a Thiene. Il passeggero del veicolo riferiva di non rammentare chi conduceva l'auto.

Le infrazioni ammontano complessivamente ad 292 euro più la decurtazione di 11 punti dalla patente di guida.