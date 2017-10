Thiene: boato nella notte: bancomat esploso

Nela notte tra sabato e domenica, intorno alle 04.00, ignoti, utilizzando dell'esplosivo, hanno fatto saltare lo sportello ATM del Banco Desio Veneto di Thiene, in via Marconi.

L’esplosione ha causato danni ingenti all’interno della filiale, ma non alla struttura dell’immobile. Il denaro asportato è in corso di quantificazione ma sembra essere di circa 5.000 euro.

Le indagini sono in corso per visionare le telecamere di sorveglianza dell’istituto e quelle comunali poste nelle immediate vicinanze.