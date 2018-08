Arrestato "grossista" della droga: sequestrato un chilo di hashish

Un "curriculum" importante quello di Rachid Bary, marocchino 40enne arrestato per spaccio nel pomeriggio di venerdì dagli uomini della squadra mobile di Vicenza coordinati da Davide Corazzini.

Attraverso una segnalazione la polizia ha iniziato le indagini sullo spacciatore con sospetti che non vendesse al dettaglio la droga ma che fosse un "grossista" che piazzava la sostanza stupefacente a piccoli spacciatori nella zona di Campo Marzo e dell'Alto Vicentino ma anche nel padovano.

L'arresto è avvenuto dopo un appostamento al Carrefour di Thiene. Gli agenti lo hanno visto arrivare con una Multipla grigia ed entrare all'interno del centro commerciale, fermandolo quando stava per risalire in auto. All'interno della vettura hanno trovato un chilo di hashish dentro una busta di plastica mentre addosso l'uomo aveva 1300 euro in contanti - si presume racimolati con l'attività di spaccio visto che è senza lavoro - e due cellulari probabilmente usati per l'attività di pusher. Droga (il cui valore sul mercato è di circa 5mila euro) telefonini e soldi sono stati sequestrati e per Bary sono scattate le manette.

L'uomo, senza fissa dimora, aveva l'obbigo di firma a Chiuppano e di dimora a Vicenza. Dalle indagini è emerso che vive a Carrè, in un appartamento fatiscente. Bary, come si diceva, aveva già importanti precedenti per traffico di droga, in particolare hashish e cocaina ed è stato trasferito al carcere di San Pio X in attesa della convalida del fermo.