Thiene, arrestato picchiatore seriale: "Sparlavano di mia nonna"

Aveva picchiato senza motivo tre persone, in tre giorni diversi, e si era dato alla fuga. Giovedì, poco dopo le 16 la polizia locale è riuscita a intercettarlo.

L'uomo, 20 anni di origine ghanese, è stato fermato all'incrocio tra Corso Garibaldi e Via De Marchi, riconosciuto grazie alle descrizioni delle vittime e dei testimoni. Il giovane è nato e residente a Palermo e si trova a Thiene da due settimane circa, in cerca di lavoro, ospite di conoscente.

Tre gli episodi che gli sono stati contestati: uno risalente a circa una settimana fa, l'altro giorno alle 18:20 circa di fronte alla Chiesetta Rossa e proprio giovedì alle ore 15:40 in via Trieste. In tutti i casi le parti offese hanno riportato percosse o lesioni lievi, sporgendo regolare denuncia querela nei confronti dell'aggressore.

Il fermato si trova ricoverato al reparto di psichiatria dell'ospedale di Santorso. Il medesimo, infatti, ha giustificato di avere colpito le vittime dicendo che li aveva sentito bisbigliare contro sua nonna.