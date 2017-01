Thiene, anziani in difficoltà: a sfamare i loro animali ci pensa l'Anpa

L'affetto di un cane o di un gatto per un pensionato, spesso lasciato solo, vuol dire moltissimo. Mantenere un fido però non è cosa da poco e, per fare fronte alle spese, si è attivata la onlus di solidarietà sociale recupero, assistenza e cura di animali abbandonati