Thiene, non si ferma all'alt: patente scaduta da anni e auto senza assicurazione

Intorno alle 16.30 di giovedì, gli agenti della polizia locale, fermi in un posto di controllo, hanno intimato l'alt al conducente di un'Audi A6, in transito lungo via del Terziario, a Thiene. L'uomo non si è fermato e ha proseguito la sua corsa sino in via dell'Aeroporto dove gli agenti sono riusciti a raggiungerlo.

Alla guida D.S. 36enne, residente a Pordenone, con altri due passeggeri a bordo. Il conducente circolava con patente scaduta da più di tre anni e mai più rinnovata mentre il veicolo risultava privo di assicurazione. Il proprietario, che era uno dei passeggeri, era da poco uscito da un'agenzia di pratiche auto del thienese per il trasferimento di proprietà.

Al conducente è stata contesta la guida senza patente e, ad entrambi, sono state elevate sanzioni amministrative di 5.926,60 euro se pagati entro cinque giorni, altrimenti 7.681 euro con il sequestro del veicolo.