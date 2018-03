Thiene, apertura sede Casapound: tensione per l'inaugurazione

Casapound, il partito di estrema destra apre oggi la sede a Thiene. L'inaugurazione, inizialmente prevista alle 12:30 è stata spostata alle 17. ‘La Vedetta’ è il nome del ritrovo thienese del movimento neofascista. E la città si prepara a un servizio delle forze dell'ordine che farà perimetro attorno al quartier generale in via del Parco 11. Come già annunciato nei scorsi scorsi sul web nella giornata della vigilia di Pasqua si mobiliteranno infatti anche le associazioni antifasciste e l'Anpi, che in piazza Chilesotti, ha in programma una manifestazione pomeridiana al grido di "Mai più fascismi", che si svolgerà alle 15.

“Ci saranno famiglie con bambini – spiegano dal direttivo cittadino di Casapound – Non possiamo mettere a rischio la loro incolumità. Vogliamo che sia un pomeriggio di festa, aperto a tutti, per chi già ci conosce. Ma anche per chi ha la curiosità di capire: chi siamo e cosa facciamo”. Al taglio del nastro ci sarà il responsabile provinciale Alex Dalla Costa, il referente regionale veneto Diego Dal Cin e il vicepresidente nazionale Marco Clemente.

Dall'altra parte scenderanno in campo Anpi e associazioni antifasciste di Schio e Thiene proprio nella piazza del partigiano Giacomo dove è prevista una raccolta di firme sotto l’appello nazionale “Mai più fascismi”, promosso da 23 associazioni, organizzazioni, forze politiche e sindacali democratiche e antifasciste.

"Risponderemo democraticamente alla provocazione di Casa Pound, che per sabato ha programmato l’inaugurazione della propria sede provinciale in un altro luogo della città - sottolinea l'associazione "Schio antifascista" - A dichiarare l’essere fascista di Casa Pound non siamo noi, ma è Di Stefano, il massimo rappresentante nazionale di quel movimento". "Schio antifascista" aveva già denunciato l'utilizzo di simbologie fasciste con una foto scattata all'interno della sede e postata su Facebook, che ha mostrato appese alle pareti, le bandiere della Xmas e della divisione delle Waffen SS Charlemagne.