Thiene, tir abbatte un idrante: la strada diventa un fiume

Sono comunque tanti, anche se è difficile quantificare i metri cubi che nel corso della mattinata di ieri hanno allagato un tratto di via Dolfin a Thiene. L’urto da parte di un autoarticolato di nazionalità Ceca in manovra è avvenuto prima delle 08:00 e le operazioni di ripristino sono andate avanti fino alle 10:00. L'acqua è uscita per oltre un'ora.

Impegnati i vigili del fuoco ed i tecnici di ViAcqua spa, che dopo aver trovato il modo d’interrompere la fuoriuscita di acqua hanno dovuto anche provvedere al ripristino dell’idrante. Rilevazioni del sinistro e regolazione del traffico a cura di una pattuglia di Polizia Locale del Consorzio Nordest Vicentino.

Al termine dell'attività di accertamento il conducente del mezzo pesante, che negava ogni addebito nonostante gli evidenti segni dell'impatto contro la colonnina dell'idrante, è stato sanzionato per il danneggiamento del dispositivo antincendio e dovrà risarcire il danno all'idrante nonchè ripagare l'ingente quantità di acqua fuoriuscita.