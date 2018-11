Coca dentro al beauty case: in manette un 23enne

Nascondeva la cocaina a casa, dentro un beauty case assieme all'occorrente per tagliarla e confezionarla. Secondo i carabinieri di Bassano del Grappa, che nella notte tra domenica e lunedì hanno fermato un bassanese 23enne nella cui abitazione hanno poi eseguito una perquisizione, il giovane è responsabile di un giro di spaccio. Per lui sono scattate le manette.

La segnalazione di un'auto sospetta, una Fiat Panda, è partita da un cittadino. A bordo si trovavno due uomini che, all’arrivo della pattuglia dei carabinieri, hanno dato segni di nervosismo. Il successivo controllo ha fatto capire ai militari dell’Arma di aver interrotto una compravendita di stupefacenti. M.B. , 23enne bassanese, aveva con sé 7 grammi di cocaina e 11 di marijuana, oltre a circa 500 euro.

Gli elementi raccolti hanno portato i carabinieri a procedere ad una perquisizione domiciliare, che ha portato alla luce un beauty case con 23 grammi di cocaina oltre a materiale per taglio, pesatura e confezionamento dello stupefacente. M.B. è stato quindi tratto in arresto ed associato ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.