Tragica caduta dalla scala: muore 75enne

Una tragedia che ha lasciato senza parole tutto il paese. Mario Borso, 75enne di Tezze sul Brenta, è deceduto venerdì sera a causa di una caduta fatale da una scala mentre stava cercando di entrare in casa.

Il terribile incidente è avvenuto sotto gli occhi attoniti della moglie. Verso le 20 il pensionato si era recato al vicino bar pizzeria dopo aver sistemato della legna fuori casa in via Marconi. La moglie, uscita dalla villetta per prendere qualche ceppo, si è accidentalmente chiusa fuori e ha chiamato il marito il quale ha preso una scala per salire dalla finestra del secondo piano.

Nel compiere l'operazione il 75enne ha perso l'equilibrio cadendo da un'altezza di circa 3 metri e perdendo la vita sul colpo. I sanitari del Sum, arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Borso era molto stimato in tutto il paese per la sua generosità ed era conosciuto anche per la sua passione di vestirsi da Babbo Natale per i bambini delle scuole materne.