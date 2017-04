Tazze sul Brenta, gli esplode il fucile in mano: aveva un arsenale abusivo in casa

Un fucile “clandestino” di fabbricazione artigianale, oltre a polveri ed altro materiale pericoloso tenuto in casa senza nessuna autorizzazione. È quello che hanno trovato i carabinieri di Rosà intervenuti, nel tardo pomeriggio di lunedì, per una chiamata relativa a un infortunio di un 34enne di Tezze sul Brenta, le cui iniziali sono F.M.C.

All'arrivo, i militari hanno trovato l'uomo con lesioni multiple al volto ed alla mano destra (guaribili in 30 giorni). Dalle indagini è risultato che l'incauto aveva sparato con un fucile non a norma la cui culatta (parte posteriore dell’arma) non ha retto alle pressioni dello sparo. Nell'usarla, l'arma gli è esplosa in mano.

Nella successiva perquisizione dell'abitazione, i carabinieri hanno trovato la santabarbara. Il 34enne, già colpito dal divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari.