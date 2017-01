Tezze sul Brenta, canna fumaria in fiamme: bimbo in ospedale per intossicazione

Un bambino è stato portato in ospedale per accertamenti dopo aver subito un'intossicazione da monossido di carbonio, a causa dell'incendio della canna fumaria. Illesi gli altri componenti della famiglia.



Il camino, nella cucina di via Villa 105, a Tezze sul Brenta, dava segni di malfunzionamento sin dalle 20 di martedì sera ma il padre ha atteso fino alla mezzanotte per allertare i vigili del fuoco di Bassano, quando ormai l'abitazione era parzialmente invasa dal fumo. I pompieri hanno dovuto demolire parte del muro per domare le fiamme che si erano sviluppate nell'intercapedine in sughero. Le operazioni sono terminate circa alle 3. Ingenti i danni alla zona giorno della villetta, che è comunque parzialmente agibile.