Litiga col compagno e scompare

Tatiana Raietska, 48 anni, di nazionalità ucraina, vive da 15 anni in Italia.

Giovedì 2 maggio, intorno alle 11, in seguito ad un litigio con il convivente è stata costretta a lasciare la casa dove era ospite, a Mussolente. L'ultima volta è stata vista alla fermata dell'autobus sotto casa, con un trolley blu. Da allora il suo cellulare è sempre spento e ha con sé i documenti.

Ad allertare Chi l'ha visto è stato il figlio della donna, che vive in Russia, e non riesce a capacitarsi che la madre non si faccia viva con lui da così tanto tempo.