Terribile frontale nella notte a Onè di Fonte: grave una ragazza residente nel bassanese

FONTE Gravissimo incidente nella notte tra venerdì e sabato lungo la Statale 248 a Onè di Fonte, in via Roma. Era infatti l'1.15 quando, per motivi ancora al vaglio delle forze dell'ordine, due autovetture si sono improvvisamente scontrate frontalmente in un impatto importante. Ad avere la peggio nello schianto una 29enne bassanese, P.D., rimasta incastrata nelle lamiere del mezzo, tanto da necessitare dei vigili del duoco di Castelfranco Veneto per essere estratta.

Meno grave sarebbe invece un ragazzo 26enne di Asolo, G.D.. Sul posto sono comunque poi giunti anche il Suem 118 e la polizia stradale, in loco fino alle 3.40 per mettere in sicurezza la zona.“