Terremoto: scossa in Vallarsa, avvertita anche nel Vicentino

Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto tra Vallarsa, in provincia di Trento, e Posina, nel Vicentino alle 9.14 ad una profondità di 11 km.



La scossa è stata avvertita in diversi comuni berici, oltre a Posina, rta cui Valli del Pasubio, Recoaro Terme, Laghi, Torrebelvicino, Arsiero, Velo d'Astico, Tonezza, fino a Schio. Al momento non si segnalano danni a persone e cose.