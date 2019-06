Si chiude in auto e si dà fuoco: salvato in extremis

Si è chiuso in auto e si è cosparso di liquido infiammabile, dandosi fuoco. Tragedia sfiorata in lunedì mattina in provincia di Treviso, a Cessalto in via Piovega. Protagonista dell'episodio è stato un 29enne nativo di Marostica, con pronlemi psichici.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni residenti della zona che hanno lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli infermieri del Suem 118, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno salvato il giovane. Per lui, non in pericolo di vita, è scattato il ricovero al reparto Grandi Ustionati di Padova per le estese ustioni su tutto il corpo.

Fonte: trevisotoday.it